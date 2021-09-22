SERGEN YALÇIN VE BALOTELLİ İNGİLTERE'DE MANŞET OLDU!
Beşiktaş - Adana Demirspor maçında yaşananlar İngiltere'yi salladı. The Mirror, dün akşam Balotelli'nin attığı golden sonraki sevincini manşete taşıyarak 'Balotelli, beyni olmadığını söyleyen teknik direktörle alay etti.' denildi.
Jose Mourinho'lu Inter ile çıkışa geçen Mario Balotelli, daha sonra Manchester City takımına transfer olmuştu. Burada kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Balotelli, 2013 yılında ABD'de oynanan hazırlık maçındaki skandal hareketiyle gündeme gelmişti.
Roberto Mancini yönetimindeki Manchester City, LA Galaxy ile karşı karşıya gelmiş, Balotelli boş pozisyonda topu ağlara göndermek yerine artistik bir hareket yaparak golü kaçırmıştı.
Bu hareket sonrasında Mancini çılgına dönmüş ve yıldız oyuncuyu kenara almıştı. Balotelli yıllar boyu bu hareketle gözler önüne geldi.
O dönem futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, bu görüntüler ekrana gelirken 'Bu arkadaşın beyni yok.' demişti.
8 YIL SONRA O SÖZLERE YANIT VERDİ!
Mario Balotelli aradan geçen 8 yıl sonra dün akşam attığı golden sonra Sergen Yalçın'a cevap verdi. Balotelli, kafasını işaret ederek Sergen Yalçın'a imalı şekilde sözler söyledi.
Sergen Yalçın da maç sonunda yaptığı açıklamada Balotelli'nin kendisinin muhatapı olmadığını, onu Beşiktaş'a almadıkları için bu tip hareketler yaptığını ifade etti.
La Gazzetta dello Sport da Balotelli & Sergen Yalçın gerilimini açılış sayfasından verdi.
KAVGA SOYUNMA ODASINDA DA SÜRDÜ!
Siyah-beyazlılar, Balotelli'nin üzerine yürümek istedi, Adana Demirsporlu oyuncular ve teknik heyet buna engel olmak için araya girdi. Bu kez tepkiler kaleci Ferhat'a yönelirken soyunma odası koridorlarında da tartışmalar devam etti.
TRANSFERİ SERGEN YALÇIN İSTEMEMİŞTİ!
Sergen Yalçın daha önce İtalyan oyuncuyu Beşiktaş'a istememiş ve sebebini de geçtiğimiz yıl ekim ayında "Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Ben istemiyorum" sözleriyle açıklamıştı.
Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardınan şöyle konuştu: "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil...
Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" dedi.