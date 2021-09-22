Sivasspor hasreti Malatya’da bitirdi

Sezona beklentilerin çok gerisinde başlayan Demir Grup Sivasspor, dün deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek ilk galibiyetini aldı. Şanssızlığına son veren kırmızı-beyazlılara 3 puanıkazandıran golü 70. dakikadaFaycal Fajr'in asistinde Yunanoyuncu Dimitris Goutas kaydetti. Bu sonucun ardından Yiğido puanını 6 yaparken, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor da 6 puanda kaldı.
ÇALIMBAY: STRESİMİZİ ATTIK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyundan kopmamanın ödülünü aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim üzerimizde bir stres vardı, 5 maçlık bir gerginlik vardı. Onu atmamız gerekiyordu. Onu attık, şimdi bundan sonra daha rahat, daha kendine güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum" dedi.
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor deplasmanında 6 maçın sadece 1'ini kaybetti (3 galibiyet, 2 beraberlik).