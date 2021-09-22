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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Sivasspor hasreti Malatya’da bitirdi

Sivasspor hasreti Malatya’da bitirdi
Sezona beklentilerin çok gerisinde başlayan Demir Grup Sivasspor, dün deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek ilk galibiyetini aldı. Şanssızlığına son veren kırmızı- beyazlılara 3 puanı kazandıran golü 70. dakikada Faycal Fajr'in asistinde Yunan oyuncu Dimitris Goutas kaydetti. Bu sonucun ardından Yiğido puanını 6 yaparken, üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Yeni Malatyaspor da 6 puanda kaldı.

ÇALIMBAY: STRESİMİZİ ATTIK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyundan kopmamanın ödülünü aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim üzerimizde bir stres vardı, 5 maçlık bir gerginlik vardı. Onu atmamız gerekiyordu. Onu attık, şimdi bundan sonra daha rahat, daha kendine güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum" dedi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor deplasmanında 6 maçın sadece 1'ini kaybetti (3 galibiyet, 2 beraberlik).

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Sivasspor hasreti Malatya’da bitirdi
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