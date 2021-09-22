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Giriş Tarihi: 22.9.2021 17:32 Son Güncelleme: 22.9.2021 17:53

Son dakika: Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması! "Sportif sabıkalı malum futbolcu..."

Son dakika: Beşiktaş’tan Balotelli açıklaması! Sportif sabıkalı malum futbolcu...

Son dakika... Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 3-3 sona eren Süper Lig mücadelesine Mario Balotelli'nin hareketi damga vurmuştu. Gol attıktan sonra siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a doğru, 'düşün' şeklinde bir hareket yapan İtalyan yıldızın bu davranışı sonrası sahada gerginlik yaşanmıştı. Beşiktaş, Balotelli'nin bu hareketiyle ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan müthiş maçta 3-0 geriye düşen Adana ekibi, Balotelli liderliğinde geri dönerek 1 puanı kurtardı.

3-3'lük nefes kesen maça Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübüsi arasında yaşananlar damga vurdu. Attığı golden sonra Sergen Yalçın'a doğru 'düşün' şeklinde bir hareket yapan İtalyan yıldız büyük tepki çekti.

Mücadelede gergin dakikaların yaşandığı anlar son düdüğün ardından da devam etti. Beşiktaş, dün gece Adana Demirspor ile oynanan müsabakada çıkan olaylarla ilgili bir açıklama yaparken, Balotelli için çarpıcı ifadeler kullandı.

Balotelli'nin hareketinin spor ahlakına uymadığı belirtilirken deneyimli golcü için, 'sportif sabıkalı malum futbolcu' diye bahsedildi.

İşte o açıklama...

"21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.

Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta "körebe" oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik.

Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın."

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Son dakika: Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması! "Sportif sabıkalı malum futbolcu..."
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