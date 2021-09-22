Son dakika: Çılgın Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası sert sözler! ‘Bu futbolcular kendilerine bakmıyor…’

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 berabera ayrıldı. Olayların adamı Balotelli attığı golden sonra yaptığı hareketle maça damga vurdu.
Beşiktaş, Montero, Josef ve Rıdvan'la 3-0 öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda Vargas, Balotelli ve Assombalong'nın 90+7. dakikada attığı gollere engel olamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.
BALOTELLİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın ve Beşiktaş yedek kulübesine beynini göstererek hareket yaptı. Hareketin ardından ortalık bir anda karıştı ve Balotelli sarı kart gördü. Maçın ardından da tartışmalar devam etti.
Sabah Spor yazarları, dünkü olaylı maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.
ÖMER ÜRÜNDÜL: "MAZERET ARAMAK YANLIŞ"
Dün gece Vodafone Park yine çok ilginç bir maça sahne oldu. Beşiktaş, oyuna tutuk başladı. 20. dakikaya kadar hücum girişimleri yetersiz ve tempo düşüktü. Ama bu dakikada Montero'nun şans golüyle skor avantajı yakalandı. Bu golden sonra Beşiktaş akıcı futboluna döndü, organize ataklar geliştirdi. Devre biterken de rakip kaleci ve stoperin müşterek hatalarıyla çok ilginç bir ikinci gol attılar.
2. yarının başında dün gecenin başarılı ismi Rıdvan, Antalya'dakine çok benzer bir gol atarak farkı üçe çıkardı. Sonra Beşiktaş'ın temposu düştü. Oyunun kontrolü Adana Demirspor'un eline geçti. Ben her zaman bir konuyu vurguluyorum; bir anda 3-4 oyuncu değiştirmek takımlara hiçbir zaman fayda getirmiyor. Balotelli attığı golden sonra yine Fair-play'a uymayan davranışlara girip oyunu gerdi. Bu birikim sonucu da son saniye golüyle birlikte istenmeyen olayların çıkmasına neden oldu.
"SERGEN İTİRAZ ETTİ AMA.."
Sergen Yalçın son gole gidip itiraz etti, gol temizdi. Kendi sahanda ve seyircin önünde 3 farkı koruyamıyorsan başka mazeret aramak son derece yanlış olur. Son dakikada maç biterken Sergen Yalçın'ın, takımı rahatlatan tek isim Batshuayi'yi gereksiz yere çıkarmasından sonra maç 1 dakika daha uzadı, bu da gole neden oldu. Bütün takımlardaki rekor sayıdaki sakatlıklar gerçekten kabullenilmeyecek duruma geldi.
"KENDİLERİNE BAKMIYOR"
Dün de Ghezzal'ın çok koşmadığı bir maçta lifi attı. Çünkü bu tip futbolcular kendilerine bakmıyor. Şunu sormak istiyorum: 'Her maç 90 dakika oynayan ve en çok koşanların başındaki Josef neden sakatlanmıyor?'
ALİ GÜLTİKEN: PSİKOLOJİK KIRILMA
Şampiyonluğa oynayan bir takım için hiç hoşuna gitmeyecek şeylerden biri kendi evinde puan kaybetmek, mağlup olmak en üst sıralara yazılabilir. Ama 3-0 öne geçtiğin bir maçı son dakikada yediğin golle berabere bitirmek mağlubiyet kadar ağır gelir. Hatta psikolojik anlamda kabul edilmesi çok da mümkün değildir.
"BEŞİKTAŞ'IN BUNA MÜSAADE ETMEMESİ LAZIM"
Beşiktaş dün akşam böyle bir kaderi yaşadı. Maç sıklığının vermiş olduğu yorgunluk ve üzerine gelen sakatlıklar son dakikalarda bu akıbeti biraz hazırladı diyebiliriz. Fakat her şeye rağmen 3-0 öne geçmiş bir takımın, hele Beşiktaş gibi hem tecrübeli hem kalitesi yüksek bir ekibin buna müsaade etmemesi lazımdı.
Aslında oyuna baktığımızda goller dışında verilen çok fazla pozisyon yok. Ama futbol böyle bir şey. Bazen verdiğiniz 3 pozisyonla kalenizde 3 tane gol görebiliyorsunuz. Beşiktaş kendi açısından maça çok rahat başladı, istediği gibi de oynadı. Planladığı golleri de Montero, Josef ve Rıdvan'ın ayağından buldu. Hatta 3-0'dan sonra oyunu biraz daha temposu düşük kontrollü bir hale getirdi. Görüntü sanki bu maçın çok rahat biteceği şeklindeydi. Ama ortaya Adana Demirspor'dan Vargas çıktı ve attığı frikik golüyle bir anda Adana Demirspor'a 'acaba geri dönebilir miyiz' ümidini yarattı. Maç sonuna baktığımız bu ümidin hem sonuca hem de puana dönüştüğünü gördük.
Dediğimiz gibi oyuncular açısından da teknik direktör açısından da çok kabul edilebilir bir durum değil ama 'futbol boşluk kaldırmıyor' gerçeğini sahada bir kez daha gördük.
Rıdvan, Montero, Josef ve Batshuayi'nin sahada takım performansının üzerinde gösterdikleri çaba 3 puana yetmedi.
FATİH DOĞAN: "MAÇIN EN İYİLERİNDEN BİRİ RIDVAN YILMAZ'DI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçındaki ilk iki golünü şansla açıklamak haksızlık olur. Çünkü oynamak isteyen, ilk yarıda pozisyon üreten, gol ve güzel oyun için yoğun emek sarf eden taraf Beşiktaş'tı. Ayrıca Pjanic'in ortasını, Montero'nun golde pozisyonunu ya da hem ikinci golde hem her pozisyonda rakibe basan ve hataya zorlayan Batshuayi'nin emeklerini görmezden gelemeyiz. İlk yarı ayrıca Larin ve Batshuayi'yle net pozisyonlar da vardı. Dün maçın en iyilerinden biri Rıdvan Yılmaz'dı.
"PJANİC ÇIKTIKTAN SONRA BEŞİKTAŞ TOPU TUTMAKTA ZORLANDI"
Savunmada doğru kademeler yaptı, geçişlerde iyiydi, yetmedi 90 dakika yüksek tempoda Beşiktaş'ın hücum gücüne büyük katkı yaptı ve yine golünü attı. 2. yarının hikâyesi değişti. Beşiktaş ne zaman tempoyu düşürse sıkıntı yaşıyor. Özellikle Pjanic'in çıkmasından sonra topu tutmakta zorlanan bir Beşiktaş vardı. Ersin'in kapattığı köşeden Vargas öyle kaliteli bir frikik golü attı ki takımını oyunda tuttu.
Ersin böyle hatalar yaparsa kaleyi Mert'le daha çok paylaşmaya başlar. Sonradan oyuna giren Balotelli'nin Montero'nun ayağından sekerek bulduğu gol ve sonrasında Beşiktaş yedek kulübesine sarf ettiği sözler ile yaptığı hareketler maçın önüne geçti. Balotelli'nin ortalığı karıştıran davranışları başta iki konunun aydınlanmaya ihtiyaç var.
"ALİ PALABIYIK İNCELEME GEREĞİ DUYMADAN..."
Beşiktaş'ın yediği ve beraberliğe götüren 3. golde Balotelli'nin Montero'ya basması, Rosier'in formasından çekilmesi gibi bir sürü kural dışı hareket varken Ali Palabıyık'ın inceleme gereği bile duymadan VAR'ın kararıyla golü verip maçı bitirmesi. İkincisi de yorgunluk kabul edilebilir ama yapılan değişikliklere rağmen skorun tutulamaması ciddi bir öz eleştiri konusu!