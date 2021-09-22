Son dakika: Çılgın Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası sert sözler! ‘Bu futbolcular kendilerine bakmıyor…’

Aslında oyuna baktığımızda goller dışında verilen çok fazla pozisyon yok. Ama futbol böyle bir şey. Bazen verdiğiniz 3 pozisyonla kalenizde 3 tane gol görebiliyorsunuz. Beşiktaş kendi açısından maça çok rahat başladı, istediği gibi de oynadı. Planladığı golleri de Montero, Josef ve Rıdvan'ın ayağından buldu. Hatta 3-0'dan sonra oyunu biraz daha temposu düşük kontrollü bir hale getirdi. Görüntü sanki bu maçın çok rahat biteceği şeklindeydi. Ama ortaya Adana Demirspor'dan Vargas çıktı ve attığı frikik golüyle bir anda Adana Demirspor'a 'acaba geri dönebilir miyiz' ümidini yarattı. Maç sonuna baktığımız bu ümidin hem sonuca hem de puana dönüştüğünü gördük.