Son dakika: Fatih Terim Kayserispor yenilgisi sonrası o tarihi işaret etti! ’Sorumlunun kim olduğu...’

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Futbolun içerisinde bu yenilgiler var. Sezon başı olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz. Oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin.