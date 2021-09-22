Son dakika: Fatih Terim Kayserispor yenilgisi sonrası o tarihi işaret etti! ’Sorumlunun kim olduğu...’

Süper Lig'de yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, daha önce örneğine az rastlanır bir transfer operasyonu yürüttü. Yeni transferlerle birlikte takımın yaş ortalamasını oldukça düşüren sarı-kırmızılılarda önümüzdeki 3 yılın planı kuruldu.
Ancak yeni sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, sezon öncesi oluşan beklentiyi henüz karşılayabilmiş değil.
Son olarak Kayserispor'a karşı 3-0 gibi farklı bir mağlubiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim için sert eleştiriler gelmeye başladı.
Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarda bir kez daha aynı tarihi işaret etti.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
Futbolun içerisinde bu yenilgiler var. Sezon başı olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz. Oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin.
Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunları bir tarafa koyabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz.
Karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen böyle oluyor, istedikleriniz olmuyor. 1 Ocak sonrası herkes görecek bambaşka bir Galatasaray olacak.
Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net.
Daha 6. maç. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Kritik zamanda, dar alanda çok puan geriden geldik biz. Neleri kazandığımızı biliyorsunuz. Varsayımla değil. Ben yaptıklarımı, Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum.
Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminin önceki sezonlarında da Ocak ayındaki transfer dönemini işaret etmiş ve taraftarından sabır beklemişti.