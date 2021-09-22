Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao'dan sonra...
Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:39 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:46

Son dakika: Fenerbahçe'de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao'dan sonra...

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler muhteşem başladığı Süper Lig'de ilk üç maçını kazanmıştı. Sivasspor karşısında yine kazanamayan Fenerbahçe, ilk mağlubiyetini ise Başakşehir karşısında aldı. Fenerbahçe forvet konusunda taraftarını bir türlü mutlu edemedi. Son beş sezonla ilgili ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, yarın akşam kendi sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada tüm gözler Mergim Berisha da olacak. Alman forvet, Fenerbahçe'de henüz golle tanışamadı. Geçen sezonki Samatta krizinden sonra taraftar bu sezon golcü konusunda sorun yaşamak istemiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE YİNE YENİDEN GOLCÜ SORUNU!

Transfer ettiği golcülerden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Son sezonlardaki golcüler bir türlü Vedat Muriqi'yi geçemedi.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'de son beş sezonda 14 forvet 244 maça çıktı. Forvetler bu maçlarda yalnızca 57 kez gol atabildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Son beş sezonda en fazla katkıyı veren forvet ise 32 maçta attığı 15 gol ile Vedat Muriqi oldu. Vedat Muriqi'yi 18 maçta 9 gol atan Fernandao takip etti.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

BERİSHA HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha henüz golle tanışamadı. Berisha, son Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Giresunspor karşılaşmasında Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın yine ilk 11'de olması bekleniyor. Valencia, bu sezon ligde iki gol attı.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Belçika'ya kiralık giden Samatta da bu sezon oynadığı 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

GÜRCAN BİLGİÇ: 'HER ŞEYDEN ÖNCE ELİNDEKİ OYUNCULARI...'

'Pereira'nın geldiği ilk sezonda da Fenerbahçe maçlarını zorlanarak kazanıyordu. Ama o dönem Nani gibi bir kahramanı vardı. Aradan geçen 5 yılda Türkiye'de 'oynatmamak' için sahaya çıkan takım sayısı arttı ve analizlerle işlerini çok iyi yapmaya başladılar.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Daum buna duran toplarla çözüm arıyordu, dengeli oyun ve ardından gelen bir duran top golüyle öne geçip işi rakibe bırakıyordu. Pereira, dikine bir oyun istiyor. Dolayısıyla bu da öne geçene kadar yüksek tempo gerektiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Eğer Fenerbahçe skoru alırsa oyun avantajını da eline geçiriyor. Bu noktada oyuncu kalitesini yükseltemeyeceğine göre oyunla ilgili tedbirler almalı. Yeni setler bulmalı ve her şeyden öte elindeki ekstra oyuncuları maçın içine katmalı.'

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

ÖMER ÜRÜNDÜL: 'SORUNUN İKİ ÖNEMLİ SEBEBİ VAR!'

'Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, iyi yerleşimli alan daraltan savunmalara karşı üretkenlik sıkıntısı. Bunun iki nedeni var; birincisi kanat atakları yeterli değil. İkincisi de ortadan verkaçlarla defansın arkasına gitme girişimleri yapılamıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Böyle olunca da oyun tıkanıyor. Fenerbahçe'nin elinde ileri uçta kanat forveti özelliği taşıyan iki oyuncu. Bunlar; Osayi ve Rossi… Pereira, bu bölgede İrfan Can, Pelkas, Mesut üçlüsünden ikisiyle sanki 3-4-2-1 oynatıyordu.

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Bunları kenara çektiği zaman da kanat forveti özelliği taşımıyorlar. Başakşehir maçında bir tarafta kanat forveti olmayan Pelkas, diğer tarafta genç Muhammed olunca pozisyon sıfıra yakın oldu.'

Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçından önce yaptığı basın toplantısında bir basın mensubunun 'Nasıl bir forvet istersiniz?' sorusuna 'Gol atan forvet istiyorum' yanıtını vermişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao'dan sonra...
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