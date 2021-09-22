Son dakika: Fenerbahçe’de aynı kriz yine hortladı! Vedat Muriqi ve Fernandao’dan sonra...

GÜRCAN BİLGİÇ: 'HER ŞEYDEN ÖNCE ELİNDEKİ OYUNCULARI...'

'Pereira'nın geldiği ilk sezonda da Fenerbahçe maçlarını zorlanarak kazanıyordu. Ama o dönem Nani gibi bir kahramanı vardı. Aradan geçen 5 yılda Türkiye'de 'oynatmamak' için sahaya çıkan takım sayısı arttı ve analizlerle işlerini çok iyi yapmaya başladılar.