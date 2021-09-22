Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olan Alexis Sanchez, Inter'de 72 maça çıkıp 11 gol attı. Manchester United formasıyla 45 maça çıkıp 5 gol atan Şilili oyuncu kariyerinin en parlak dönemlerini ise Arsenal ve Barcelona'da yaşamıştı.