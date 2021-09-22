Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon şampiyonluğa ulaşıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hedefinde. Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Manchester United gibi dev takımlar bulunan Alexis Sanchez konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE İÇİN DEV FIRSAT! DEVRE ARASI...
Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Ocak ayında devre arası transfer döneminde bir hücumcu daha alacak.
Yaz transfer döneminin son günlerine kadar hamlelerine devam eden sarı lacivertliler Alexis Sanches için sonuç alamamıştı.
Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında basın toplantısı yaparken 'Hangi formasyonda oynayacaksınız, nasıl tip bir forvet istersiniz?' sorusuna 'Gol atabilen bir forvet istiyorum' yanıtını vermişti.
Fenerbahçe'nin forvetlerinden Serdar Dursun, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlandı. Serdar Dursun sakatlığını atlattıktan sonra dün ilk kez takımla çalıştı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Inter, Şilili yıldız Alexis Sanchez ile yollarını devre arasında ayıracak.
Inter ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Alexis Sanchez, Şili milli takımıyla 139 maça çıktı ve 46 gol kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olan Alexis Sanchez, Inter'de 72 maça çıkıp 11 gol attı. Manchester United formasıyla 45 maça çıkıp 5 gol atan Şilili oyuncu kariyerinin en parlak dönemlerini ise Arsenal ve Barcelona'da yaşamıştı.
Udinese'den transfer olduğu Barcelona'da 141 maça çıkıp 46 gol atan Alexis Sanchez, Katalan taraftarların sevgilisi olmuştu.
Arsene Wenger'in özel isteğiyle Arsenal'e katılan Sanchez, burada da müthiş bir başarı ortaya koydu.
Mesut Özil ile Alexis Sanchez, Arsenal'de birlikte forma giymişti. Alexis transferi için Mesut Özil'in de devreye gireceği gelen bilgiler arasında.