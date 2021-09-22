Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...
Giriş Tarihi: 22.9.2021 13:52 Son Güncelleme: 22.9.2021 13:55

Son dakika: Fenerbahçe'den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun süre uğraştığı fakat imza attırmadığı yıldız oyuncuya devre arasında imza attırabilir. Bu yaz transfer döneminde golcü transferi için son ana kadar bekleyen ve transferin son günlerinde Mergim Berisha ile Diego Rossi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başladı. İtalya'dan gelen son dakika haberi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon şampiyonluğa ulaşıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hedefinde. Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Manchester United gibi dev takımlar bulunan Alexis Sanchez konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İÇİN DEV FIRSAT! DEVRE ARASI...

Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Ocak ayında devre arası transfer döneminde bir hücumcu daha alacak.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Yaz transfer döneminin son günlerine kadar hamlelerine devam eden sarı lacivertliler Alexis Sanches için sonuç alamamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında basın toplantısı yaparken 'Hangi formasyonda oynayacaksınız, nasıl tip bir forvet istersiniz?' sorusuna 'Gol atabilen bir forvet istiyorum' yanıtını vermişti.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Fenerbahçe'nin forvetlerinden Serdar Dursun, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlandı. Serdar Dursun sakatlığını atlattıktan sonra dün ilk kez takımla çalıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Salzburg takımından transfer edilen Mergim Berisha henüz Fenerbahçe formasıyla gol atamadı.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Inter, Şilili yıldız Alexis Sanchez ile yollarını devre arasında ayıracak.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Inter ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Alexis Sanchez, Şili milli takımıyla 139 maça çıktı ve 46 gol kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olan Alexis Sanchez, Inter'de 72 maça çıkıp 11 gol attı. Manchester United formasıyla 45 maça çıkıp 5 gol atan Şilili oyuncu kariyerinin en parlak dönemlerini ise Arsenal ve Barcelona'da yaşamıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Udinese'den transfer olduğu Barcelona'da 141 maça çıkıp 46 gol atan Alexis Sanchez, Katalan taraftarların sevgilisi olmuştu.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Arsene Wenger'in özel isteğiyle Arsenal'e katılan Sanchez, burada da müthiş bir başarı ortaya koydu.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Arsenal formasıyla 166 maça çıkan Alexis Sanchez, 80 gol atarken 45 de asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe’den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...

Mesut Özil ile Alexis Sanchez, Arsenal'de birlikte forma giymişti. Alexis transferi için Mesut Özil'in de devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

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Son dakika: Fenerbahçe'den devre arasında büyük bomba! Mesut Özil de devreye girecek...
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