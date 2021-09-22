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Giriş Tarihi: 22.9.2021 18:45 Son Güncelleme: 22.9.2021 18:55

Son dakika: Galatasaray yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fatih Terim'den Kayserispor karşısında sürpriz 11…

Son dakika: Galatasaray yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fatih Terim’den Kayserispor karşısında sürpriz 11…

Son dakika haberi… Süper Lig’de bu sezon genç kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray, ligin son 3 haftasında üst üste puan kayıpları yaşadı. Son olarak Alanyaspor’a kendi evinde 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 6. Hafta mücadelesinde Kayserispor’a konuk oluyor. Fatih Terim, Kayserispor karşısında rotasyona giderek birçok oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'in 6. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon birçok genç oyuncu transferiyle ligin en genç kadrolarından birine sahip olan Galatasaray, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı.

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahada 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Ligin geri kalanında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa

Yedekler: Fatih, Kerem, Babel, Ömer, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Diagne

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ TERCİHLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçına göre oldukça farklı bir kadro tercihiyle Kayserispor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Gustavo Assunçao, ilk kez sahne alacak.

Öte yandan Oğulcan Çağlayan ise Rizespor ile yaşanan sorunun çözülmesinin ardından formasına yeniden Kayserispor maçıyla birlikte kavuştu.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

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Son dakika: Galatasaray yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fatih Terim'den Kayserispor karşısında sürpriz 11…
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