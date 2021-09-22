Son dakika: Galatasaray yeniden çıkışa geçmek istiyor! Fatih Terim’den Kayserispor karşısında sürpriz 11…

Son dakika… Süper Lig'in 6. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon birçok genç oyuncu transferiyle ligin en genç kadrolarından birine sahip olan Galatasaray, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı.
Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen sahada 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.
Ligin geri kalanında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa
Yedekler: Fatih, Kerem, Babel, Ömer, Morutan, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Diagne
FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ TERCİHLER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçına göre oldukça farklı bir kadro tercihiyle Kayserispor karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Gustavo Assunçao, ilk kez sahne alacak.
Öte yandan Oğulcan Çağlayan ise Rizespor ile yaşanan sorunun çözülmesinin ardından formasına yeniden Kayserispor maçıyla birlikte kavuştu.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.