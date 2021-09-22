Son dakika: Gaziantep tarihi golle kazandı! Başakşehir 3 puanda kaldı

Karşılaşma adeta golle başladı. Gazianetep FK, 10. saniyede Muhammet Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Süper Lig tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep FK, zorlu maçı bu tek golle kazandı ve puanını 8 yaptı. Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

1. dakikada santra sonrası ceza sahasına doldurulan topu Figueiredo, Muhammet'e önüne indirdi. Bu oyuncunun şık vuruşunda top filelere gitti ve Türk futbol tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti. 1-0



16. dakikada sol kanattan Figueiredo'nun ceza sahasına doğru yerden yaptığı tehlikeli ve sert ortayı kaleci Volkan iki hamlede kontrol edebildi.



18. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutu Oğuz Ceylan'dan döndü.



24. dakikada Muhammet Demir'in çalımlarla ceza sahası sıfır noktasına indikten sonra çevirdiği topa arka direkte kimse dokunamadı.



35. dakikada Recep Niyaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sagal'ın yerden sert şutu direkten döndü.



40. dakikada Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.



44. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Günay'ın üzerine gitti.

Detaylar gelecek...