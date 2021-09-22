Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2021 MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 00:56 Son Güncelleme: 23.9.2021 00:56

Son Dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2021 MasterChef eleme adayı kim oldu?

Son Dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2021 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yeni mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı. Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafıdan belirlenen börek çeşitlerini ne başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken , kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda ve eleme adayı oylamasında karşı karşıya geldi. Yarışmanın takipçileri ise tüm detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?” sorularına yanıt aramayı yoğun olarak sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, haftanın 2. dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Ana kadroda yarışan isimlerin mavi-kırmızı takımlar olarak kıran kırana mücadele gösterdiği dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında istenen menüde yer alan ürünleri en başarılı olarak yapan ve en yüksek puanı alan takım 2. dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu bilgilerle yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap aramaya başladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;



22 Eylül 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazanmak adına tezgah başında mavi ve kırmızı takımlar olarak hünerlerini gösterdi. Kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo, Somer şeflerin belirlediği menüde yer alan ürünleri en iyi yapmaları istendi.



Kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları ekip halinde menüdeki yemekleri jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde hazırlamak için işe koyuldu. Sürenin sonuna gelindiğinde ise mavi ve kırmızı takımlar birer birer ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu. Şefler ise ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi ve puan verdi.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jüri şeflerin değerlendirmesi sonrasında menüdeki ürünlerden toplamda en fazla puanı almayı başaran mavi takım, haftanın 2. Dokunulmazlığını kazanmayı başardı ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Kaybeden kırmızı takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar jüri şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre sonunda en başarılı olan isim Tahsin oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin ilk eleme adayını Emre olarak belirledi. Diğer eleme adayı ise takım içerisinde yapılan oylamayla Hamza olarak belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Son dakika: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? Karar altın ve dolar kurunu nasıl etkiler?
Okullar kapanacak mı, üniversitelerde ve okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Özer’den son dakika açıklaması
Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 22 Eylül 2021 MasterChef eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA