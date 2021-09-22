Son dakika: Olayların adamı Balotelli ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve yedek kulübesi ayaklandı...

SERGEN YALÇIN: DİREKT BANA YAPTI

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevincinin sorulması üzerine "Balotelli direkt bana hareket çekti. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun teknik adama böyle bir şey yapması normal değil. Benim onla alakam yok. Geçen sezon bize gelemediği için mi böyle yaptı acaba?" ifadelerini kullandı.