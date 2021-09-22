Son dakika: Olayların adamı Balotelli ortalığı karıştırdı! Sergen Yalçın ve yedek kulübesi ayaklandı...

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş 3-0 öne geçmesine rağmen Adana Demirspor'un ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-3 berabere ayrıldı.
BALOTELLİ OYUNA GİRDİ, MAÇIN KADERİ DEĞİŞTİ
Karşılaşmaya yedek başlayan italyan forvet Mario Balotelli, 67. dakikada oyuna girdi ve maçın kaderini değiştiren adam oldu. 79. dakikada ceza sahasından çektiği şutla Beşiktaş filelerini havalandıran İtalyan oyuncu, attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru giderek yaptığı hareket ile ortalığı karıştırdı.
BALOTELLİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Golünün ardından Sergen Yalçın'a doğru, iki parmağını şakaklarına koyan Balotelli, ardından da Beşiktaş'ın hocasını eli ile işaret etti. Bu hareket sonrasında Beşiktaş yedek kulübesi ayaklanırken herkes birbirini sakinleştirerek ilk olayı savuşturdu. Balotelli bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.
EN SON MURAT ŞAHİN'İ KIZDIRDI
Maçın uzatmalarında gelen Adana Demir golü sonrasında ise Balotelli bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş yedek kulübesinin faul itirazı yaptığı sırada yanlarından geçen ve yardımcı antrenör Murat Şahin'e doğru hareketlerde bulunan İtalyan oyuncu bu kez fitili ateşledi.
TARTIŞMALAR SOYUNA ODASI KORİDORLARINDA DA DEVAM ETTİ
Siyah-beyazlılar, Balotelli'nin üzerine yürümek istedi, Adana Demirsporlu oyuncular ve teknik heyet buna engel olmak için araya girdi. Bu kez tepkiler kaleci Ferhat'a yönelirken soyunma odası koridorlarında da tartışmalar devam etti.
TRANSFERİNİ VETO ETMİŞTİ
Sergen Yalçın daha önce İtalyan oyuncuyu Beşiktaş'a istememiş ve sebebini de geçtiğimiz yıl ekim ayında "Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Ben istemiyorum" sözleriyle açıklamıştı. Ayrıca 2013'te yorumculuk yapan Yalçın, oyuncu için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.
'BİR SÖZ, BALOTELLİ'YE REAKSİYON VERDİRDİ'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardınan şöyle konuştu: "Balotelli'yi yanıma çağırdığımda oyuna konsantre olmasını söyledim. Attığı golden sonra skorun 3-3 olacağına inanmıştım. Kendisinin hareketi doğru değil. Ondan öncesinde yapılan açıklamalar da var, onlar da doğru değil. İletişim kanallarından belki de aldığı bir mesaj vardı. Bir söz, o şekilde reaksiyon vermesini sağladı" dedi.
SERGEN YALÇIN BALOTELLİ İÇİN "BEYNİ YOK" DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce televizyonda yorumculuk yaptığı bir programda Balotelli için flaş yorumlarda bulunmuştu.
Sergen Yalçın, 2013 yılında bir televizyon kanalında Balotelli'yi kast ederek "Bu çocuğun beyni yok" ifadeleri kullandığı görüldü.
SERGEN BALOTELLİ TRANSFERİNİ VETO ETMİŞTİ
Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl ise bir başka televizyon programında Balotelli için "Mario Balotelli'yi ben istemedim, istemek zorunda mıyım? Beşiktaş'a büyük takıma santrfor alıyorsun."
"KAFAMA YATMADI"
Orası en önemli yer. Kafada soru işaretleri oluşmamalı. 3-4 senedir çok oynamadı, sakatlığı yok, kaliteli ama uygun görmedim. Kafama yatmadı." ifadelerini kullanmıştı.
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANINDAN BALOTELLİ AÇIKLAMASI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Balotelli-Sergen olayı yaşandı burada. Keşke yaşanmasaydı. Ama Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin bu akşam yaptığı olay da doğru değildi. Ben soyunma odasında kendisine de söyledim. Ama birileri doldurmuş."
"SEVİYESİZ BİR DAVRANIŞ"
Sergen Yalçın: Balotelli, direkt bana yaptı. Niye bana öyle bir hareket yaptığını bilmiyorum. Benim kendisiyle hiçbir diyalogum yok. Profesyonel bir futbolcuya yakışmayan bir davranış. Seviyesiz bir davranış.
SERGEN YALÇIN: DİREKT BANA YAPTI
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevincinin sorulması üzerine "Balotelli direkt bana hareket çekti. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun teknik adama böyle bir şey yapması normal değil. Benim onla alakam yok. Geçen sezon bize gelemediği için mi böyle yaptı acaba?" ifadelerini kullandı.