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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Süper Lig A.Ş. için görüşmeler sürüyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
Süper Lig A.Ş. için görüşmeler sürüyor

Spor Yasası için AK Parti’nin kurmayları çalışmalara son sürat devam ediyor. AK Partili yetkililer, kulüp temsilcileriyle yapılan görüşmelerde talepleri dinledi. Ana gündem Süper Lig A.Ş.'nin kurulması

AK Parti, Spor Yasası için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Spor kulüplerinin temsilcileriyle yapılan bir dizi toplantılarda talepleri dinleyen AK Parti kurmayları, kulüplerin Süper Lig A.Ş. kurulması teklifini değerlendiriyor. Spor kulüpleri, kurulmasını teklif ettikleri Süper Lig A.Ş. ile gelir kaynaklarının artacağını belirterek bu sistemin getirilmesini öneriyor. AK Parti'nin, Avrupa'da İngiltere ve İspanya kulüplerinde uygulanan bu modelin, federasyonun etkisini azaltacak olmasından dolayı bu talebe mesafeli durduğu belirtiliyor. Getirilecek yeni düzenleme ile kulüplerin gelirlerinin üzerinde harcama yapmalarının önüne geçilecek ve kulüplerden denk bütçe yapmaları istenecek. Yine futbolcu transferlerinde şeffaf olmayan para trafiği kontrol altına alınacak.

MENAJERLİK KRİTERLERİ
Böylece kulüpler, kendisini aşan rakamlarla futbolcu transfer edemeyecek. Kulüpler mevcut borçlarını hızla tasfiye edecek. Kulüp yöneticileri görevden ayrıldığında da kendi döneminden sorumlu olacak. Yaptığı borçlar ya da aldığı yanlış kararların hesabı sorulacak. Futbolcu transferlerinde şeffaf olmayan para trafiği kontrol altına alınacak. Altı aydan fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olanlar kulüplerin yönetim kademesinde görev alamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni kriterler getirilecek.

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Süper Lig A.Ş. için görüşmeler sürüyor
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