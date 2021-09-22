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Giriş Tarihi: 22.9.2021 19:53 Son Güncelleme: 22.9.2021 20:32

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi...

Süper Lig’de bir ayrılık daha! Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi...

Son dakika... Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sadece 1 puan toplayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. Deneyimli teknik adam ile bugün bir araya gelen yönetim, ayrılık konusunda anlaşma sağladı. Henüz galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, ligin son sırasında yer alıyor.

Son dakika... Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, deneyimli teknik adam Bülent Uygun'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Ligin geride kalan 6 haftalık diliminde 5 kez sahadan mağlup ayrılan ve 1 beraberlikle son sırada yer alan Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi. Rize ekibi, son olarak sahasında Altay'a 2-1 kaybetti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'da karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Bülent Uygun, "Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Bülent uygun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020/2021 Sezonu Mart ayında göreve geldiğimiz süreç gerek bizler gerek ise taraftarımız için çok zorlu bir süreçti. Göreve geldiğimiz tarihe kadar 27 maçta sadece 6 galibiyeti olan takımı devralarak 13 maçta 6 galibiyet alarak çoğu kişinin küme düştü gözüyle baktığı Çaykur Rizespor'u kümede bırakma başarısı gösterdik. Yeni sezonda ayrılan 21 futbolcumuz oldu, 12 yeni transferimiz ne kadar üst düzey ve kaliteli futbolcular olsa da takımımıza geç katıldı. Son maçlarda özellikle hakem hatalarından dolayı talihsiz sonuçlar almamızın sonucunda; Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürü bir borç bilir, Çaykur Rizespor camiasına üstün başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz" dedi.

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Süper Lig'de bir ayrılık daha! Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi...
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