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Giriş Tarihi: 22.9.2021 14:30

TFF'den Altay'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'e tebrik!

TFF’den Altay’ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk’e tebrik!

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Altay'ı konuk etti. İki takım arasındaki karşılaşma Altay'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında sahalarda görmek istediğimiz hareketlerden biri yaşandı. Erhan Çelenk, gol pozisyonu varken rakip oyuncunun sakatlanmasıyla birlikte topu dışarı attı. TFF'den Erhan Çelenk'e tebrik geldi.

Altay, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe derbisinin ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup etti. Maça Erhan Çelenk'in centilmenliği damga vurdu. Türkiye Futbol Federasyonu da Erhan Çelenk için bir mesaj yayınladı.

TFF'DEN ERHAN ÇELENK'E TEBRİK!

'Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçında, Altaylı Erhan Çelenk, gol atma şansı olmasına rağmen, Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce, rakibinin tedavisi için topu taca atarak, bütün dünyaya örnek bir harekette bulunmuştur.

Sahalarımızda görmek istediğimiz, centilmenlik ruhunu bize bir kez daha hatırlatan ve o güzel anları yaşatan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz.

Her türlü övgüyü hak eden, sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranışın, başta gençlerimiz olmak üzere tüm sporcularımızı Fair Play ruhuna teşvik edeceğine inanıyoruz.

Spor kültürümüze ve dürüst oyuna çok değerli bir katkıda bulunan centilmenlik abidesi bu tip hareketlerin artarak sürmesini diliyoruz.'

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TFF'den Altay'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'e tebrik!
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