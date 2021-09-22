Trabzonspor’da rol model Marek Hamsik!

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik performansı kadar profesyonelliği ile de gençlere örnek oluyor. Hamsik, altyapıdaki gençlerin idolü haline geldi.
ALTYAPIDAKİ OYUNCULAR SLOVAK YILDIZI ANTRENMANDA İZLEYECEK
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, saha içerisindeki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alırken, profesyonelliği ve özel yaşantısıyla da örnek gösterilen isimlerden birisi oldu. Antrenmanlar dışında yaptığı bireysel çalışmalar, yemek ve uyku düzenine gösterdiği özen, takım arkadaşlarına saygıyla yaklaşmasıyla bordo-mavili ekipteki gençlerin ve altyapıdaki futbolcuların rol modeli haline geldi. Hamsik, bu özellikleriyle teknik heyetin de takdirini kazandı. Altyapıdaki oyuncuların Slovak yıldızın antrenmanlarını izlemek ve kendisiyle sohbet etmek istediği öğrenildi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan bordomavili yönetimin 34 yaşındaki orta saha ile altyapı oyuncularını bir araya getireceği belirtildi.
Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı 9 resmi maça da ilk 11'de başlayan Hamsik, 804 dakika sahada kaldı. Performansıyla Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi haline gelen Slovak yıldız, 1 gol ve 2 asistle üç kez skora katkı yaptı.
DJANİNY, KONYA'DA FORMAYA KAVUŞUYOR
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Djaniny Semedo, sahalara geri dönüyor. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Yeşil Burunu Adalı futbolcunun Konyaspor deplasmanında yedek soyunacağı ancak maçın gidişatına göre süre alabileceği belirtildi.
FIRTINA REKOR İÇİN YARIN SAHAYA ÇIKACAK
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından puan ya da puanlar çıkarması durumunda 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış olacak. Oyuncularını rekordan bağımsız olarak müsabakaya hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı ise sürekli olarak kompakt futbol vurgusu yapıyor.