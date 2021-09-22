Üretim sancısı!

Son maçlarda hücum hattında yaşadıkları ciddi sıkıntıya çözüm bulmaya çalışan Vitor Pereira, antrenmanlarda yeni set oyunları üzerinde duruyor. Oyuncularını uyaran Portekizli, “Net vuruşlar istiyorum” dedi
Son oynanan ve 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira takımdaki üretkenlik sorununa çare arıyor. Portekizli çalıştırıcı, özellikle kapananrakiplere karşı kilidi açma konusundaoyuncularına farklı çalışmalaryaptırıyor. Öğrencileriyle bire bir görüşmelerde bulunan 53 yaşındaki hoca, son vuruşta motivasyon eksikliğinin önüne geçmeye çalışırken, net gol pozisyonu üretme ve bunları gole çevirme konusunda özel taktik çalışmalar yaptırıyor.
'PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ KALMADI'
Ligde yarın karşılaşacakları Giresunspor'un da tıpkı Başakşehir ile kapalı bir oyun anlayışıyla sahada olacağını düşünen Vitor Pereira, aynı kaderi yaşamamak için planlarını hazırlıyor. Kadıköy'de oynayacakları zorlu karşılaşmada galibiyet isteyen Fenerbahçe'nin hocası yaptığı toplantıda, "Sizdendaha net vuruşlar istiyorum. Sivasberaberliği ve Başakşehir yenilgisindensonra puan kaybetme lüksümüzkalmadı. Kafanız sahada olsun ve mücadeledenhiç vazgeçmeyin" diyerek uyarılarda bulundu.
PEREİRA
Fenerbahçe'de ilk yenilgisini Başakşehir'e karşı yaşayan Vitor Pereira, bu sezon sarılacivertli ekiple 8 resmi maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son 3 mücadelede kazanamayan Portekizli, yarın Giresunspor karşısında şanssızlığı bitirmek istiyor.
21
Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon tam 21 oyuncuya şans verdi.
Ne dediler?
GÜRCAN BİLGİÇ
Ekstra oyuncuları kullanmalı
Pereira'nın geldiği ilk sezonda da Fenerbahçe maçlarını zorlanarak kazanıyordu. Ama o dönem Nani gibi bir kahramanı vardı. Aradan geçen 5 yıldaTürkiye'de 'oynatmamak'için sahaya çıkan takım sayısıarttı ve analizlerle işleriniçok iyi yapmaya başladılar. Daum buna duran toplarla çözüm arıyordu, dengeli oyun ve ardından gelen bir duran top golüyle öne geçip işi rakibe bırakıyordu. Pereira, dikine bir oyun istiyor. Dolayısıyla buda öne geçene kadar yüksektempo gerektiriyor. Eğer Fenerbahçe skoru alırsa oyun avantajını da eline geçiriyor. Bu noktada oyuncu kalitesini yükseltemeyeceğine göre oyunla ilgili tedbirler almalı. Yenisetler bulmalı ve her şeydenöte elindeki ekstraoyuncuları maçıniçine katmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Sorunun iki önemli nedeni var
Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, iyi yerleşimli alan daraltan savunmalara karşı üretkenlik sıkıntısı. Bunun iki nedeni var; birincisi kanat atakları yeterli değil. İkincisi de ortadan verkaçlarla defansın arkasına gitme girişimleri yapılamıyor. Böyleolunca da oyun tıkanıyor. Fenerbahçe'nin elinde ileri uçta kanat forveti özelliği taşıyan iki oyuncu. Bunlar; Osayi ve Rossi… Pereira, bu bölgede İrfan Can, Pelkas, Mesut üçlüsünden ikisiyle sanki 3-4-2-1 oynatıyordu. Bunları kenara çektiği zaman da kanat forveti özelliği taşımıyorlar. Başakşehirmaçında bir taraftakanat forveti olmayanPelkas, diğertarafta gençMuhammedoluncapozisyonsıfırayakınoldu.