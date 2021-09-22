Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:15

Yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi?

Yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi?

Vaka sayısındaki artışın ardından yasaklar geri gelecek mi sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylar içerisinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Normalleşmeye geçilmesiyle beraber bu yasaklar tamamen kaldırıldı. Yasakların geri gelmesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken artan vaka sayısı nedeniyle sokağa çıkma yasağı geri gelir mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili son gelişmeler

Koronavirüs vaka sayısı, Eylül ayının sonları itibarı ile yeniden yükselişe geçti. Hâl böyle olunca, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar da sık sık yapılmaya başlandı. Normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? İşte, son gelişmeler

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Artan vaka sayısının Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Son dakika: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Okullar kapanacak mı? Bakan Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız - şartlı güncel personel alımı ilanları
Bilim Kurulu toplantısı başladı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek
Sergen Yalçın - Balotelli gerilimi Avrupa basınında! 'Tam 8 yıl sonra saha içinde alay etti...'
Son dakika haberi | Müge Anlı'da biten 33 yıllık hasretin acı özeti: Bıraktığım yerde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA