Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurduğu boş kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi bilindiği üzere 20 Eylül tarihinde başlamıştı. Şimdilerde ise gerek işlemini tamamlamış gerekse halen ikinci yerleştirme başvurusunu yapmamış olan vatandaşlar çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada "2021 YKS ek tercih nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih başvuru ekranı, ücreti ve kılavuzda yer alan diğer detaylar...
YKS EK TERCİH BAŞVURU KILAVUZU VE ÜCRETİ 2021!
Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlarken başvurularının kabul görmesi için belirlenen ücreti de ilgili noktalardan ödemesi gerekiyor...
Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.
AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret ve detayları kılavuzda yer alıyor.