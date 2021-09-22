Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurduğu boş kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi bilindiği üzere 20 Eylül tarihinde başlamıştı. Şimdilerde ise gerek işlemini tamamlamış gerekse halen ikinci yerleştirme başvurusunu yapmamış olan vatandaşlar çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada "2021 YKS ek tercih nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih başvuru ekranı, ücreti ve kılavuzda yer alan diğer detaylar...

YKS EK TERCİH BAŞVURU KILAVUZU VE ÜCRETİ 2021!

Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlarken başvurularının kabul görmesi için belirlenen ücreti de ilgili noktalardan ödemesi gerekiyor...