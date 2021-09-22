Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih başvuru ekranı, kılavuzu ve ücreti 2021: YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.9.2021 07:47 Son Güncelleme: 22.9.2021 07:48

YKS ek tercih başvuru ekranı, kılavuzu ve ücreti 2021: YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih başvuru ekranı, kılavuzu ve ücreti 2021: YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İlk aşamada herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlara YKS ek tercih ile başvuru yapıyor. 20 Eylül tarihinde beklenen süreçte ÖSYM resmi sitesi üzerinden kılavuzu yayımlarken öte yandan işlemlerin yarın sona ereceği biliniyor. Bu noktada halen işlemlerini tamamlamamış olan vatandaşlar “2021 YKS ek tercih nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?” gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar ise kılavuz ile adaylara duyurulmuştu. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır, tercihler ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurduğu boş kontenjanlara göre YKS ek tercih dönemi bilindiği üzere 20 Eylül tarihinde başlamıştı. Şimdilerde ise gerek işlemini tamamlamış gerekse halen ikinci yerleştirme başvurusunu yapmamış olan vatandaşlar çeşitli konularda araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada "2021 YKS ek tercih nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor, ücreti ne kadar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS ek tercih başvuru ekranı, ücreti ve kılavuzda yer alan diğer detaylar...

YKS EK TERCİH BAŞVURU KILAVUZU VE ÜCRETİ 2021!

Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlarken başvurularının kabul görmesi için belirlenen ücreti de ilgili noktalardan ödemesi gerekiyor...

YKS EK TERCİHLER KILAVUZU YAYINLANDI!

Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

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2021 YKS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.



AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri için 20 TL ödeniyordu. ÖSYM'nin e-İşlemler sayfasından yatırılan bu ücretin bu yıl da aynı aralıkta olması bekleniyor. Ancak kesin rakam henüz belli değil. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandığında bu ücret ve detayları kılavuzda yer alıyor.

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YKS ek tercih başvuru ekranı, kılavuzu ve ücreti 2021: YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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