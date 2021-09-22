YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.