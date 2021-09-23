Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:31 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:31

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre; 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 2021 yılı içinde 15 bin öğretmenin daha ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bu müjdenin ardından; öğretmen adayları 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli mi diye araştırmaya koyuldu. MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak sorusu da konuya ilişkin araştırmalar arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmak isteyen milyonlar, 15 bin öğretmen ataması müjdesiyle ilgili detayları inceliyor. Adaylar, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak diye merak ederken bakanlık 2021 atama takvimini yayınladı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi de araştırmalar arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.

Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek. Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 ve 2021 KPSS puanları geçerli olacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberler | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Son dakika: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA