Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmak isteyen milyonlar, 15 bin öğretmen ataması müjdesiyle ilgili detayları inceliyor. Adaylar, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak diye merak ederken bakanlık 2021 atama takvimini yayınladı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi de araştırmalar arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.