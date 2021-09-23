22 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.
22 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 168
VEFAT SAYISI: 242
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096
VAKA SAYISI: 29 bin 338
VEFAT SAYISI: 260
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 361
VAKA SAYISI: 27 bin 688
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 949
VAKA SAYISI: 26 bin 398
VEFAT SAYISI: 213
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160
VAKA SAYISI: 26 bin 161
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023
VAKA SAYISI: 27 bin 692
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197