A Milli Takım’da Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak oldu

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2008-09 sezonda SV Waldhof'un antrenörlerinden biri oldu. Bir sezon sonra yerel takımlardan FC Türkspor Mannheim'ı yöneterek ilk kez antrenörlük yapan Koçak, bir sonraki sezon ise şehrin en büyük ikinci takımı VfR Mannheim'ın başına geçti. Orada geçirdiği iki sezonda beşinci ligi ikinci ve üçüncü olarak tamamlayarak başarılı oldu. 2013-14 sezonunda SV Waldhof'a bu sefer teknik direktör olarak döndü.

Waldhof'te geçirdiği iki sezon sonrasında 2015-16 sezonu sırasında Hennef şehrindeki Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. Aynı sezon, Koçak'ın çalıştırdığı SV Waldhof dördüncü lig olan Regionalliga Südwest'i şampiyon bitirdi. Sezon sonunda 3. Lig'e yükselme maçlarında Regionalliga West şampiyonu Sportfreunde Lotte ile oynadılar ancak Koçak'ın takımı kendi seyircisinin önünde 2-0 kaybederek bir üst lige çıkamadı.

3 Temmuz 2016'da Koçak, 2. Bundesliga ekibi SV Sandhausen'ın hocası olarak basına tanıtıldı ve 1. FC Nürnberg'in başına geçen Alois Schwartz'ın yerine geçti.