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Giriş Tarihi: 23.9.2021 19:47 Son Güncelleme: 23.9.2021 20:56

Alanyaspor'un konuğu Kasımpaşa! Akdeniz'de zorlu maç

Alanyaspor’un konuğu Kasımpaşa! Akdeniz’de zorlu maç

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek moral bulan Akdeniz ekibi, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde Alanyaspor'un 9, Kasımpaşa'nın ise 5 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı yenen Alanyaspor ile Trabzonspor'a tek golle mağlup olan Kasımpaşa karşılaşıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada deneyimli hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde Bülent Korkmaz'ın liderliğindeki Alanyaspor 9, Cihat Arslan yönetimindeki Kasımpaşa ise 5 puanda.

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut.

CANLI ANLATIM...

CANLI SKOR: ALANYASPOR 0-0 KASIMPAŞA

Alanya'da karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Alanyaspor'un konuğu Kasımpaşa! Akdeniz'de zorlu maç
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