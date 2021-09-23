Alanyaspor’un konuğu Kasımpaşa! Akdeniz’de zorlu maç

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı yenen Alanyaspor ile Trabzonspor'a tek golle mağlup olan Kasımpaşa karşılaşıyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakada deneyimli hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde Bülent Korkmaz'ın liderliğindeki Alanyaspor 9, Cihat Arslan yönetimindeki Kasımpaşa ise 5 puanda.
İLK 11'LER...
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut.
CANLI SKOR: ALANYASPOR 0-0 KASIMPAŞA
Alanya'da karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.