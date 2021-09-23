Atiba, Beşiktaş’ta 300. maçına çıkıyor!

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, üçüncü "Dalya" için forma bekleyecek. Beşiktaş'a 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba, Altay maçında görev yaptığı takdirde siyah-beyazlı formayla 300. resmi maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki futbolcu, 299 resmi karşılaşmada görev yaptı. Beşiktaş'ta en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduran Atiba, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yarın görev vermesi halinde 300. kez Beşiktaş için sahada yerini alacak.