Bankaların güncel kredi faiz oranları güncellendi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırmıştı. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.37
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.50'den
İhtiyaç Kredisi: 1.55
Konut Kredisi: 1,37
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38