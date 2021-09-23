Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yapımda Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler rol alırken bu karakterleri canlandıracak başrol oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!
Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;
Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)
Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)
Yetkin Dikinciler (İshak Reis)
Caner Topçu (İlyas Reis)
Bahadır Yenişehirlioğlu
Melis Babadağ
Pelin Akil
Gülcan Arslan
Yiğit Özşener
Devrim Evin
İsmail Filiz
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyiciyle Perşembe akşamları buluşuyor.