Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yapımda Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler rol alırken bu karakterleri canlandıracak başrol oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!