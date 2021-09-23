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Giriş Tarihi: 23.9.2021 16:25

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!

TRT1’de bu akşam yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan yapımı ilk kez izleyecekler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Engin Altan Düzyatan Oruç Reis, Ulaş Tuna’nın Hızır Reis’i canlandıracağı dizi hakkında sorgulamalar akşam saatlerinde artacak. Peki Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yapımda Osmanlı Dönemi'ne damga vurmuş karakterler rol alırken bu karakterleri canlandıracak başrol oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe bulunuyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!

BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını izleyeceğimiz Barbaros dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Barbaros oyuncuları ise şu şekilde;

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KADROSU

Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa veya diğer adıyla Hızır Reis)

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Yetkin Dikinciler (İshak Reis)

Caner Topçu (İlyas Reis)

Bahadır Yenişehirlioğlu

Melis Babadağ

Pelin Akil

Gülcan Arslan

Yiğit Özşener

Devrim Evin

İsmail Filiz

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyiciyle Perşembe akşamları buluşuyor.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı konusu ne, oyuncuları kimler? Barbaroslar konusu ve oyuncu kadrosu!
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