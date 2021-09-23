Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da
Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:09 Son Güncelleme: 23.9.2021 10:09

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı başvuru tarihleri duyurulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu görevde hizmet etmek isteyen vatandaşlar belirli şartları göz önüne alarak başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte bekçi alımı son bilgileri…

Bekçi alımı bekleyen binlerce aday son gelişmeleri yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama gelmiş ve 10 bin kişilik alımın yapılacağı ifade edilmişti. Tam bu noktada Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmezken detaylı bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmezken Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 10 bin Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri için gözler EGM PA’da
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