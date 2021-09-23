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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Ben pes etmem!

Ben pes etmem!

Fatih Terim: “Eski günlerimize döneceğimiz kesin. Müthiş bir G.Saray olacak.”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, camiaya umutlu mesajlar gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:
BU kayıpların sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez.
19 şut atıp 2 isabet olursa ve kalemizde tehlike yokken faul yapıp o faulden de alakası yokken gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz. Ama Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız, neticeler yanlış. Bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da bu formayı başka arkadaşlarına devretme zamanının geldiği görülüyor.
ÇOK çabuk ayağa kalkacak tecrübeye sahibiz. Üzülüyoruz ama karamsarlığa kapılmanın manası yok. Görecekler ki müthiş bir G.Saray olacak.

OKÇU KAYIPLARDA
Bordeaux'ya transferi gerçekleşmeyince G.Saray'da kalan Mostafa Mohamed, Halil'in yokluğunda şans bulduğu Kayseri'de şanssızlığını kıramadı. Uzun süredir suskun olan 'okçu' lakaplı Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki gol orucunu bitiremedi. En son 11 Mayıs 2021'de Denizli deplasmanında iki gol bulan Mostafa, tam 135 gündür ağları havalandıramadı.

MUSLERA: SORUNLARI AŞACAĞIZ
YÜZDE 61'lik kurtarış yüzdesi ile ligin en kötü isimlerinden biri durumunda olan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera maç sonrası, "Çok sayıda yeni oyuncumuz var. Bir adaptasyon süreci oluyor. Biz daha önce de lig başlarında böyle sıkıntılar yaşadık. Maçtan sonra toplandık ve birbirimize bunları aşacağımız sözünü verdik" dedi.

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