Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı! İşte 24 Eylül 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:37

Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı! İşte 24 Eylül 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu

Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı! İşte 24 Eylül 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Eylül tarihli Cuma hutbesini yayınladı. Bu haftaki hutbede “takva: Rabbimizin rızasını diri tutma bilinci” konusu müslüman alemine aktarılacak. Cuma namazına katılacak olan kişilere okunacak Cuma Hutbesi’nde kulun, azametinden korkarak ve rahmetini ümit ederek Rabb'ine karşı olan kulluk görevlerini yerine getirmesi anlatılacak. İşte 24 Eylül Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi...

Her Perşembe olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Eylül tarihli Cuma hutbesini resmi sitesi üzerinden paylaştı. Bu hafta cemaatle paylaşılacak olan Cuma hutbesi konusu "takva: Rabbimizin rızasını diri tutma bilinci" başlığıyla belirlendi. İşte 24 Eylül Cuma hutbesi ve tüm detaylar...

TAKVA: RABBİMİZİN RIZASINI DİRİ TUTMA BİLİNCİ

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, "Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter." buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: "Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder."

Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol, takvadır.


Aziz Müminler!

Takva, Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva.


Kıymetli Müslümanlar!

Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan kelime-i tevhiddir. Yani لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ "Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed, Allah'ın Resûlüdür." demektir. Takva sahibi her mümin, bu sözü kalp ile tasdik dil ile ikrar eder. Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten Peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Resûlünü herkesten ve her şeyden daha çok sever.


Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resûlüne itaattir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere, Allah katında en değerli olan, O'na itaatsizlikten en çok sakınandır. İtaat, takva elbisesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir; namazını huşû içinde ve dosdoğru kılar, kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır.


Takvanın zirvesi ise kalbimizden mâsivâyı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resûl-i Ekrem (s.a.s) eliyle göğsünü işaret ederek üç defa, "İşte takva buradadır." buyurmuştur. Takva ehli mümin, kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür.


Değerli Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de Allah katında onu yücelten takvasıdır." Öyleyse geliniz, Allah katındaki değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenâb-ı Hak, takva ehlini dostu olarak görüyor. Muttakilere, korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Son dakika haberler: Kayserispor hezimeti sonrası olay sözler! "Galatasaray'da ne işleri var?, Fatih Terim'in yerinde olsam..."
Son dakika: Rosier ile kıyaslanıyordu akşamki penaltı taraftarı çıldırttı! 'Eda Erdem ve Zehra Güneş bile...'
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlandı! İşte 24 Eylül 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi konusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA