Buruk siftah!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilk defa şans verdiği 21 yaşındaki Assunçao maçın ardından şöyle konuştu: "Benim için inanılmaz bir gurur, çok mutluyum. Keşke sonuç bu olmasaydı. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giydiğim için da gururluyum."
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Brezilyalı futbolcu 91 kez topla buluşup %91'lik pas başarı yüzdesi yakalarken 70 başarılı pas attı. 13 kez top kaybı yapan Assunçao attığı 9 uzun pasında 6'sında isabet buldu.
DİAGNE TARAFTARA SESLENDİ: LÜTFEN BİZE SAHİP ÇIKIN!
Sosyal medya paylaşımları ile tepki çeken ve Alanya maçının kadrosuna alınmayan Diagne, dün 58'de oyuna girse de sonucu değiştiremedi. Senegalli oyuncu, İnstagram hesabından verdiği mesajda "Oyuncuları desteklemeye devam ediyoruz, lütfen... Yolda hayal kırıklığına uğramış olsak da size ihtiyacımız var. İnşallah bir sonraki maçta her şey yoluna girecek" dedi.