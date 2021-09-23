Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları verileri 24 Eylül Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 06:21

Canlı altın fiyatları verileri 24 Eylül Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları verileri 24 Eylül Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları verileri, sabah saatleri itibarıyla araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Hem gün içerisinde hem de hafta bazında hareketli bir grafik çizen sarı metal alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. 24 Eylül Cuma bugün 22 ayar bilezik 444 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 800 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış bilgisi.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları alış ve satış rakamları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. 24 Eylül Cuma bugün gram altın 493 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 599 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 443,72

SATIŞ: 460,88

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.231,00

SATIŞ: 3.307,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.255,00

SATIŞ: 3.304,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.140,34

SATIŞ: 3.203,91

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.598,00

SATIŞ: 1.631,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 799,00

SATIŞ: 816,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 493,22

SATIŞ: 493,47

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Canlı altın fiyatları verileri 24 Eylül Cuma: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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