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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Çöküş

MEHMET ÖZCAN
Çöküş

Terim’in rotasyonlu 11’ine Kayserispor ilk yarıda Thiam ve Emrah Başsan’ın golleri ile cezayı kesti. İkinci devredeki üç değişiklik hamlesi de Thiam’ın penaltısı ile boşa gitti ve sarı-kırmızılılar, Kayseri’de dağıldı

Son 4 maçta 10 puan kaybeden Aslan zirveden uzağa düştü
2009'da açılan Kadir Has'ta Kayserispor'a ilk kez mağlup olan Galatasaray, ligde 6 hafta sonunda zirvenin 8 puan gerisine düşebilir. 17. saniyede Emrah Başsan'la gole yaklaşan Kayserispor'un ekmeğine Galatasaray savunması hatalı geri paslarıyla yağ sürdü. 10 numara rolündeki Mensah oyuna ağırlığını koyarken, Galatasaray'da yıllardır göremediğimiz duran top organizasyonuyla Kayserispor öne geçti. Mensah geriye ortaladı, Thiam gelişine attı. Van Aanholt'u sahadan silen Emrah, uzaktan çektiği jeneriklik kesme şutla skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Aslan'ın az olan geri dönüş umudunu VAR uyarısıyla gelen penaltıyı gole çeviren Thiam bitirdi. Kalan 35 dakika Mohamed-Diagne ile çift forvete dönülse de iş işten geçti. Haftalardır oyuna doğru müdahale edemeyen Fatih Terim bu kez Kayseri'de sahaya çıkardığı 11 ve İstanbul'da bıraktığı aslarıyla maçı başlamadan kaybetti!

BERNA BAŞKAN HAVALARA UÇTU
Karşılaşmayı coşku ile izleyen ve atılan gollerde büyük sevinç yaşayan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a karşı ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

BÜYÜKLERİN KÂBUSU MENSAH
Dün gece verdiği paslarla Mame Thiam ve Emrah Başsan'a gol attıran Bernard Mensah, büyüklerin korkulu rüyası oldu. Ganalı oyuncu, kariyerinde Fenerbahçe'ye 3 gol, 3 asist; Galatasaray'a 3 asist; Trabzonspor'a 2 gol; Beşiktaş'a ise 2 asistlik performansla oynadı.

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