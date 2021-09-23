Terim’in rotasyonlu 11’ine Kayserispor ilk yarıda Thiam ve Emrah Başsan’ın golleri ile cezayı kesti. İkinci devredeki üç değişiklik hamlesi de Thiam’ın penaltısı ile boşa gitti ve sarı-kırmızılılar, Kayseri’de dağıldı
Son 4 maçta 10 puan kaybeden Aslan zirveden uzağa düştü 2009'da açılan Kadir Has'ta Kayserispor'a ilk kez mağlup olan Galatasaray,ligde 6 haftasonunda zirvenin8 puan gerisine düşebilir. 17. saniyede Emrah Başsan'la gole yaklaşan Kayserispor'un ekmeğine Galatasaray savunması hatalı geri paslarıyla yağ sürdü. 10 numara rolündeki Mensah oyuna ağırlığını koyarken, Galatasaray'da yıllardır göremediğimiz duran top organizasyonuyla Kayserispor öne geçti. Mensah geriye ortaladı, Thiam gelişineattı. Van Aanholt'u sahadan silen Emrah, uzaktançektiği jeneriklik kesme şutla skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Aslan'ın az olan geri dönüş umudunu VAR uyarısıyla gelen penaltıyı gole çeviren Thiam bitirdi. Kalan 35 dakikaMohamed-Diagne ile çift forvete dönülse de işişten geçti. Haftalardır oyuna doğru müdahale edemeyen Fatih Terim bu kez Kayseri'de sahaya çıkardığı 11 ve İstanbul'da bıraktığı aslarıyla maçı başlamadan kaybetti!
BERNA BAŞKAN HAVALARA UÇTU
Karşılaşmayı coşku ile izleyen ve atılan gollerde büyük sevinç yaşayan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'a karşı ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
BÜYÜKLERİN KÂBUSU MENSAH
Dün gece verdiği paslarla Mame Thiam ve Emrah Başsan'a gol attıran Bernard Mensah, büyüklerin korkulu rüyası oldu. Ganalı oyuncu, kariyerinde Fenerbahçe'ye 3 gol, 3 asist; Galatasaray'a 3 asist; Trabzonspor'a 2 gol; Beşiktaş'a ise 2 asistlik performansla oynadı.