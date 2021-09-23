Emre Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barcelona’ya transfer edilen Emre Demir hangi takımlarda oynadı, kaç doğumlu?

Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçen Kayserispor oyuncusu Emre Demir, Barcelona'ya transfer edildi. Takımın kendisi için 2 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken, 400 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan genç futbolcu araştırma konusu haline geldi. Futbolseverler; Emre Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtını arıyor. 8 yaşındayken Kayserispor kadrosuna dahil olan oyuncu, Barcelona transferi Emre Demir hangi takımlarda oynadı, kaç doğumlu gibi sorularla inceleniyor. İşte genç oyuncunun hayatı.

EMRE DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Demir, 15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Futbola doğduğu il Mersin'de başlayan ve yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken Emre, 1. Amatör Lig ekibi Kuvayi Milliyespor'dan 2012 yılında ilk transferini gerçekleştirdi. Kayseri ekibinin altyapı hocalarının kısa süre içerisinde dikkatini çeken ve henüz 8 yaşındayken Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan genç yetenek, ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a dahil oldu.