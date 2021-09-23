Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 23 Eylül 2021 E devlet ile evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller her ayın belli tarihlerinde sorgulanıyor. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay belirli aralıklarla ödenen ödenek sorgulaması e devlet üzerinden yapılıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 23 Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşları her ay olduğu gibi bu ayında 15'i yani 15 Eylül Çarşamba itibarıyla hesaplara yatıyor.
E-Devlet üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak evde bakım aylığınızın ödenip ödenmediğini kolaylıkla, ATM'ye gitmeden kontrol edebilirsiniz
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 798 liraya ulaştı.