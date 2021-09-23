Faiz indirimi nedir, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı ne zamana kadar sürecek? Politika faizi nedir?

Merkez Bankası'nın beklenen PPK Toplantısı gerçekleşti ve güncel faiz kararı açıklandı. Son toplantının ardından faiz sabit bırakılmıştı ve Eylül ayında da bu kararın devam edeceği öngörülmüştü. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasıyla faiz kararı belli oldu. Bunun üzerine faiz indirimi nedir, politika faizi nedir gibi sorular gündem oldu. İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ne zamana kadar sürecek sorusunun yanıtı ve detaylar.

MB'DEN SON DAKİKA FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan 2021 Eylül ayı faiz kararı ile ilgili şu açıklama yapıldı;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir.