Faiz indirimi nedir, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı ne zamana kadar sürecek? Politika faizi nedir?

Merkez Bankası'nın beklenen PPK Toplantısı gerçekleşti ve güncel faiz kararı açıklandı. Son toplantının ardından faiz sabit bırakılmıştı ve Eylül ayında da bu kararın devam edeceği öngörülmüştü. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın yazılı açıklamasıyla faiz kararı belli oldu. Bunun üzerine faiz indirimi nedir, politika faizi nedir gibi sorular gündem oldu. İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ne zamana kadar sürecek sorusunun yanıtı ve detaylar.
MB'DEN SON DAKİKA FAİZ KARARI AÇIKLAMASI
Merkez Bankası'ndan 2021 Eylül ayı faiz kararı ile ilgili şu açıklama yapıldı;
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir.
MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN İNDİRİME GİTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 18'e indi. TCMB, önceki 5 toplantısında faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası en son Mart ayında faizlerde değişikliğe giderek politika faizini yüzde 19'a yükseltmişti.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.
100 BAZ FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?
TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
MB'nin faiz kararı sonrası politika faizinin ne olduğu araştırılıyor.
Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.
Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.
BİR SONRAKİ FAİZ TOPLANTISI 20 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.