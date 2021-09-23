Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:11

SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?

SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?

Küresel piyasalarda bugün gözler FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından etkileyecek olan politika faizinin akıbeti milyonların merak konusu haline gelirken FED faiz kararı açıklandı. ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan TÜFE verileri beklentiler dahilinde gelirken FED faiz kararında Powell’ın kararı duyuruldu. Peki, 2021 FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? İşte, Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı...

Bugün milyonlar ABD Merkez Bankası toplantısı ile FED faiz kararı açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen politika faizinde son sözü Powell söyledi. Ekonomistlerin Eylül ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi tutarlı oldu.. ABD Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz dakikalarda duyuruldu. İşte FED faiz kararı açıklaması ve son dakika gelişmeleri...

FED Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. FED Başkanı Powell saat 21:00'de faiz kararını açıkladı.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ve Eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED KARARI SONRASI ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

ABD'DE GÖZLER FED VE POWELL'DA

ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken, gözler bu hafta çarşamba Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ve Fed yetkililerinin cuma günü yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

Hafta içinde ABD'de TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.

Ekonominin beklenenden daha fazla etkilenmiş olabileceğine yönelik endişeler ise artan risk iştahını törpüledi.

Gelecek hafta, Fed'le birlikte mali politikalar tarafı ve veri gündeminde de yoğunluk göze çarparken, Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, meclisin borç sınırını haftaya ele alacağını söyledi.

Yüksek seyreden risk algısıyla S&P 500 endeksi haftalık yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

20 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, salı cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba ikinci el konut satışları, perşembe imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve cuma günü yeni konut satışları takip edilecek.

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SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?
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