Gaziantep rekorla 3 puanı kaptı

Kırmızı-siyahlılar, evindeki maça adeta 1-0 önde başladı. Muhammet Demir’in 10. saniyede attığı gol, Süper Lig tarihinde yerini aldı. Başakşehir’in çabası yeterli olmadı
Geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek sezonun ilk puanını alan Başakşehir'i ağırlayan Gaziantep Futbol Kulübü, başlama vuruşunun hemen ardından gelen çok erken golle 1-0 kazanarak 3 puanı aldı. 10. saniyedekafayla ceza sahasına indirilentopu şık bir vuruşla tamamlayanMuhammet Demir, ağları havalandırıp adını tarihe yazdırdı. İkinci yarıda skora denge getirmek isteyen Başakşehir, yakaladığıpozisyonlardan sonuç alamadı. Böylece son 3 maçında 2. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 8'e yükseltti. 5. kez yenilen Başakşehir ise 3 puanda kaldı.
TARİHE GEÇEN GOL
Maçın 10. saniyesinde topu filelere gönderen Muhammet Demir, Süper Lig tarihinde en erken golü kaydeden isim olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor, 29 Kasım 2008'de oynanan Eskişehir- Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlisporlu Roberts'a aitti.
115
Gaziantep, Başakşehir karşılaşmasında 115.8 kilometre kat etti. Turunculacivertli ekip ise 114 kilometreyle oynadı.
13 Aykut Kocaman, Başakşehir teknik direktörü olarak çıktığı 27 maçta 8 galibiyet ve 13 yenilgi aldı.