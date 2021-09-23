İŞKUR güncel iş ilanları, Eylül ayı itibarı ile büyük ilgi görüyor. Çeşitli nedenlerinden dolayı işlerinden ayrılmak zorunda kalanlar ve iş arayanlar, İŞKUR iş ilanları ile kendilerine yönelik bir personel alımı olup olmadığını kolaylıkla görebiliyor. İŞKUR personel alımı ilanları güncel olarak her gün yenileniyor.

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ İŞ İLANLARI 2021

İŞKUR personel ve memur alımı ilanları arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de paylaşılıyor. Açıklamada yer aldığı gibi, ilanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, en az ilkokul mezunu, 3000 TL - 5000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları..