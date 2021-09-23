İspanya’da günün adamı Falcao!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'da harikalar yaratıyor. Kolombiyalı golcü oyuna sonradan girdiği iki maçta sadece 33 dakikada 2 gol atarken Athletic Bilbao karşılaşmasında 3 puanı getiren isimdi. Falcao'nun bu performansı da İspanya'da günün konusu oldu
İspanyol basınından Gol Coracol da Falcao fanlarının twitter'dan Galatasaray'ın ünlü golcüyü göndererek büyük hata yaptığını vurgulayan alaycı mesajlarına yer verdiği haberde, "Falcao'nun gitmesineizin verdiği için Galatasaray iledalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a 2019-20 sezonunda gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.