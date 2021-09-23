Kimlik bunalımı!

Fatih Terim, Alanya yenilgisinin ardından 11’inde 6 değişiklik yaptı ancak bu da Kayseri’de çare olmadı. Son 4 maçta ilk yarılar bitince 10 oyuncu değiştiren sarı-kırmızılılar, makus talihini yenemedi
İstediği sonuçları alamayan G.Saray, kadro istikrarını da sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil eksiği ile gelirken Kayseri deplasmanında takımın yarısından fazlası değişti. 3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim; Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'i dün oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu. Ancak bu 11 de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye G.Saray 3 değişiklikle girdi. Bunlarla birlikte son4 maçta ilk 45 dakikalar sonundaGalatasaray'ın yaptığı toplamdeğişiklik sayısı 10 oldu...
26 FARKLI FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Sezonu erken açan ve 14 Haziran'daçimlere ayak basan Galatasarayşu ana kadar 13 maçaçıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya13 farklı 11 sürdü. 26farklı futbolcuya forma şansı verenTerim, aynı zamanda ligin deen fazla farklı oyuncuya şans verenteknik direktörü durumunda bulunuyor.Bu alanda Fatih Karagümrükile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı25 farklı oyuncuya şans verenFenerbahçe, Çaykur Rizesporve Adana Demirspor takip ediyor.
RAKAMLAR YETMEDİ!
Galatasaray dün gece Kayserispor karşısında istatistiklerde rakibine büyük üstünlük sağlasa da bunu skora çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Rakip kaleye çektiği 19 şutta (10 farklı futbolcu) sadece 2 isabet bulabilen G.Saray, 29 ortanın da 23 tanesini rakibe veya dışarı gönderdi. Yüzde 86'lık yüzde ile 406 başarılı pas yapan G.Saray'ın topla oynama oranı ise yüzde 63 idi... Kayserispor ise maçı 11 şutla tamamlarken, 4 isabette 3 gol buldu. Ayrıca yaptığı 10 ortada bulduğu tek isabette de gol geldi...