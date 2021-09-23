Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor, ayın kaçında yapılacak? 2021 KYK burs başvuru tarihleri için tüm gözler GSB’de!
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:40 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:41

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor, ayın kaçında yapılacak? 2021 KYK burs başvuru tarihleri için tüm gözler GSB’de!

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor, ayın kaçında yapılacak? 2021 KYK burs başvuru tarihleri için tüm gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvuru tarihleri açıklanacak. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler burs ve kredi KYK başvuruları için gözlerini resmi kurumdan gelecek açıklamaya çevirdi. Bilindiği gibi, devlet yurtları ile öğrencilerin barınma ihtiyacı giderilirken KYK burs ve krediler ile maddi açıdan destek sağlanıyor. Geri ödemeli (kredi), geri ödemesiz (burs) hakkından yararlanmak isteyenler KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Yurt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kredi ve burs başvuru tarihi açıklanması için geri sayım başladı. KYK'nın karşılıksız bursu ve geri ödemeli kredisine başvurmak isteyenler KYK burs başvurusu ne zaman? e devlet 2021 KYK burs ve kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs başvuru tarihleri için gözler GSB'de!

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.


KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, kimler burs alabilir? 2021 2022 e devlet KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, şartları nedir?

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

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KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor, ayın kaçında yapılacak? 2021 KYK burs başvuru tarihleri için tüm gözler GSB’de!
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