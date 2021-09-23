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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:09 Son Güncelleme: 23.9.2021 13:09

Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021: Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek ve halka arz olacak?

Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021: Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek ve halka arz olacak?

SPK tarafından onaylanmasının ardından Margün Enerji halka arz milyonların gündemine yerleşti. 22-23 Eylül tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacağı bilgisi verildi. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler Margün Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

Margün Enerji halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Margün Enerji halka arzında 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu yapılırken yakın tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Margün Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Margün Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu!

MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu, SPK tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Margün enerji halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL'den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Margün enerjinin hisse kodu ise MAREN olarak belirlendi.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Margün Enerji halka arz, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arz sonrası 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi de verildi.

MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

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Margün Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu 2021: Margün Enerji borsada ne zaman işlem görecek ve halka arz olacak?
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