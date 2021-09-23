Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmak isteyen milyonlar, 15 bin öğretmen ataması müjdesiyle ilgili detayları merak ediyordu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detayları ve tarihi açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.