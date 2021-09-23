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Giriş Tarihi: 23.9.2021 15:37 Son Güncelleme: 23.9.2021 15:37

MEB son dakika açıkladı: 15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 Bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MEB son dakika açıkladı: 15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 Bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu olmak isteyen öğretmenlerin, heyecanla beklediği 15 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık yayınladığı genelge ile birlikte, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan bilgisi ve atama takvimini duyurdu. Açıklamanın ardından yüzbinlerce aday, MEB 15 bin ek atama ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte MEB’in konuya ilişkin açıklaması;

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmak isteyen milyonlar, 15 bin öğretmen ataması müjdesiyle ilgili detayları merak ediyordu. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 15 bin öğretmen atamasına ilişkin detayları ve tarihi açıkladı. İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.

15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

EK ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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MEB son dakika açıkladı: 15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 Bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
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