SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 23.9.2021 12:03

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı?

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı açıklamasının ardından gözler bugünkü PPK Toplantısı ve faiz kararı açıklamasına çevrildi. Bu doğrultuda, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yurt içi piyasaları ilgilendiren karar ile beraber faizler artacak mı düşecek mi konusu da netlik bulacak. Eylül ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı'nın yapılacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, 2021 Merkez Bankası Toplantısı saat kaçta, Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, TCMB toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son durum

Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faiz sabit bırakılırken Eylül ayı için de aynı kararın alınacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. Bilindiği üzere, TCMB PPK Toplantısı ile faizler düşecek mi, artacak mı konuları da açıklık kazanıyor.

MERKEZ BANKASI MB FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Öte yandan, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili bilgiler;

FAİZ KARARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı mı?
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