SON DAKİKA

Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faiz sabit bırakılırken Eylül ayı için de aynı kararın alınacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. Bilindiği üzere, TCMB PPK Toplantısı ile faizler düşecek mi, artacak mı konuları da açıklık kazanıyor.

MERKEZ BANKASI MB FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Öte yandan, 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili bilgiler;