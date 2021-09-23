O golü atmak bize yakışmazdı

Rakibinin sakatlandığını görünce gole gitmek yerine topu taca atan Altaylı Erhan, pozisyonu A Spor’a anlattı
Çaykur Rizespor maçında rakibi Baiano'nun sakatlandığını görünce gol şansı olmasına rağmen topu taca atan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk, pozisyonu A Spor'a anlattı. 32 yaşındaki sol kanat, "Bir aksilik olduğunu düşündüm. Arkama baktım, kaleye doğru gidebilirdim ama tereddüt etmeden topu dışarı attım. Gol olsa hiç iyi olmazdı. Sonuçta karakterimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Sonra Gökhan Gönül gelip beni tebrik etti. Maçtan sonra Mustafa hocamla aramda bir espri oldu, 'Yakışmazdı' dedim. 'Attırsaydın zaten seni oyundanalırdım' dedi Mustafa hocam" ifadesini kullandı. TFF de siyah-beyazlı futbolcuyu ve kulübünü kutladı.