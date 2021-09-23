15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ek atama tarihleri, kontenjan ve branşları 2021!

MEB öğretmen ek atama başvuru tarihleri yayımlanan takvimle beraber belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı takvimnde adayların başvurularını 27 Eylül – 8 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştireceğini duyururken öte yandan "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu, açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla beraber adaylar sözlü sınavlara da katılımlarını gerçekleştirecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...