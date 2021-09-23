Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ek atama tarihleri, kontenjan ve branşları 2021!
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:48 Son Güncelleme: 23.9.2021 13:48

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ek atama tarihleri, kontenjan ve branşları 2021!

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ek atama tarihleri, kontenjan ve branşları 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimini paylaştı. 15 bin sözleşmeli ek öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih tarihleri duyuruldu. Şimdilerde binlerce aday, verilen tarih için geri sayıma geçti. Bu noktada “15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu, açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Atalamalar ilişkin başvurular 27 Eylül tarihinde başlayacak. İşte MEB öğretmen atama takvimi, başvuru tarihleri, kontenjan ve branşları...

MEB öğretmen ek atama başvuru tarihleri yayımlanan takvimle beraber belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı takvimnde adayların başvurularını 27 Eylül – 8 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştireceğini duyururken öte yandan "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu, açıklandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla beraber adaylar sözlü sınavlara da katılımlarını gerçekleştirecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

SON DAKİKA | ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.

Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu | Video

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2020 VE 2021 KPSS PUANLARI İLE BAŞVURULAR ALINACAK

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen ek atama tarihleri, kontenjan ve branşları 2021!
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