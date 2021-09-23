Olay adam Mario Balotelli ceza alacak mı? "Tribünler sahaya inebilirdi"

Vukuat adam Mario Balotelli, Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın ve Beşiktak yedek kulübesine yönelerek yaptığı hareket gündeme damga vurdu. Hareket sonrası sahanın karıştığı ve tartışmaların yaşandığı görüldü. Peki şimdi ne olacak? TFF, Balotelli'ye ceza verecek mi?
LEVENT TÜZEMEN: FEDERASYON CEZA KESMELİ
Kuntz'un Türk Milli Takımı'na hoca olduğunu belirleyen imza töreninde Sergen Yalçın'ı gündeme getirmesi anlamsızdı. Yalçın'ın başarısına şaşırması ve futbolculuk döneminde tembel bir oyuncu olduğunu vurgulaması çok ayıptı. Kuntz'un öncelikli hedefi Milli Takım'ı başarıya götürmek, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başında olan Sergen Yalçın'a sataşmak değil. Son dönemde Sergen Yalçın'a sataşmak moda oldu. Uilenberg ile başlayıp Kuntz ile devam eden bu sataşma Balotelli ile zirve yaptı.
"TRİBÜNLER SAHAYA İNEBİLİRDİ"
Sergen Yalçın'ın 2013 yılında Balotelli için, "Bu çocuğun beyni yok" sözünü defalarca bir yorumcu olarak dile getirmesi de yanlıştı. Bu bilgiyi birileri Balotelli'yi hırslandırmak için ısıtıp masaya koymuş. Balotelli de attığı golden sonra o öfkeyle Sergen Yalçın'a yakışık olmayan bir davranışta bulundu. Eğer kulübenin refleksine Yalçın da sakin kalmayıp katılsa tribünler sahaya inebilirdi. TFF, fair-play adına Balotelli'ye ceza vermeli.
İSKENDER GÜNEN: KENDİ SEVİYESİNİ GÖSTERİR
Yorumcu, teknik adam ve de oyuncu seviyeli olmak zorundadır. Bizler futbol camiasında yıllardır rüzgâr ektik, şimdi fırtına biçiyoruz. Önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir öz eleştiri yapmak zorunda. Yorumculuk yaptığı dönemde Mario Balotelli'nin sahadaki performansını eleştirebilir, bu onun en doğal hakkıdır. Yalnız hakaretamiz bir söz kullanma yanlışlığı içinde olmuş. O da Balotelli için kullandığı 'beyinsiz' ifadesi.
"FEDERASYONUN CEZASINI MERAK EDİYORUM"
Balotelli ise genç yaşında şöhret basamaklarını tırmanan bir isim ama özel hayatındaki inişler ve çıkışlardan bir türlü kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok hep çıkardığı olaylarla gündeme geldi. Beşiktaş maçında yaptığı hareket kendi seviyesinin ne olduğunun bir belirtisidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir hareket karşısında vereceği cezayı merakla bekliyorum.
BÜLENT TİMURLENK: MANŞET OLSUN YETER
Balotelli'nin attığı gollerden daha fazla konuşulabilmek için bunun benzeri en az 30 olayı vardır. Sergen Yalçın, 'beyinsiz' kelimesi yerine 'sıkıntılı, arızalı' dese o günlerde daha yakışıklı olurmuş. Balotelli'nin Adana Demirspor'da gol atması için her hafta bir tahrik kaynağı mı gerekli? 18 yaşına kadar vatansız olan, evlatlık verilmiş, 2012 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı, en üst düzey takımlarda forma giymiş ve geçen sezon haklı olarak Sergen Yalçın adı gündeme gelip de istemediğinde gide gide Berlusconi'nin yeni oyuncağı olan Monza'da forma giymiş bir oyuncu.
SAMET AYBABA'NIN ÇEKTİĞİNİ DE UNUTMAYALIM
Adana Demirspor onun tekrar ayağa kalkabilmesi için önemli bir fırsat. Siz bana şimdi 3-0'dan 3-3'e gelen oyunun gidişatını, taktiğini sormak yerine Balotelli'yi soruyorsanız, Balotelli başarmış demektir. Manşet olsun yeter! O jestin karşılığı için sarı kart yeterli ama daha ilk maçında Samet Aybaba'ya cezasız kalan bakışlarının cezasını da takımı lige çıkartan Aybaba'nın çektiğini de unutmayalım.
VUKUAT ADAM BALOTELLİ'NİN OLAYLARI
1- Manchester City'de Mancini tarafından yaka paça idmandan kovuldu.
2- Mancini ile yaşadığı bir diğer olayda hazırlık maçını adeta sabote etti ve kadro dışı kaldı.
3- 2011 yılında evinin banyosunda havai fişek patlattı, küçük çaplı yangın çıktı.
4- İdmanda altyapı oyuncularına dart oku fırlattı