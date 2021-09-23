Olay adam Mario Balotelli ceza alacak mı? "Tribünler sahaya inebilirdi"

BÜLENT TİMURLENK: MANŞET OLSUN YETER

Balotelli'nin attığı gollerden daha fazla konuşulabilmek için bunun benzeri en az 30 olayı vardır. Sergen Yalçın, 'beyinsiz' kelimesi yerine 'sıkıntılı, arızalı' dese o günlerde daha yakışıklı olurmuş. Balotelli'nin Adana Demirspor'da gol atması için her hafta bir tahrik kaynağı mı gerekli? 18 yaşına kadar vatansız olan, evlatlık verilmiş, 2012 Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı, en üst düzey takımlarda forma giymiş ve geçen sezon haklı olarak Sergen Yalçın adı gündeme gelip de istemediğinde gide gide Berlusconi'nin yeni oyuncağı olan Monza'da forma giymiş bir oyuncu.