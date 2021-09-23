Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi ve püf noktası

Şeftali, dondurma ve ahududu sosundan oluşan Peach Melba tatlısı Fransız mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünü izleyenlerin ilgi odağı oldu. Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler sorularıyla ele alınan bu tatlının yapılışı haberimizde. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, malzeme listesi ve püf noktası ile yapılışına ilişkin detaylar.

PEŞMELBA TARİFİ PÜF NOKTASI

Şeftali pişirilen şerbetin daha parlak olması için içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis kaselerini hazırladıktan sonra bir süre dondurucuda bekleterek dondurmaların kolay erimesini önleyebilirsiniz.