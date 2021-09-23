Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi ve püf noktası

Şeftali, dondurma ve ahududu sosundan oluşan Peach Melba tatlısı Fransız mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünü izleyenlerin ilgi odağı oldu. Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler sorularıyla ele alınan bu tatlının yapılışı haberimizde. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, malzeme listesi ve püf noktası ile yapılışına ilişkin detaylar.
PEŞMELBA TARİFİ PÜF NOKTASI
Şeftali pişirilen şerbetin daha parlak olması için içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis kaselerini hazırladıktan sonra bir süre dondurucuda bekleterek dondurmaların kolay erimesini önleyebilirsiniz.
PEŞMELBA MALZEMELERİ
5 adet şeftali
1 tatlı kaşığı vanilya
Yarım su bardağı likör
250 gram vanilyalı dondurma
100 gram böğürtlen
1 su bardağı krem şanti
PEŞMELBA YAPILIŞI
Şeftalilerin kabuklarını soyup, bir tencereye dizin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Vanilya ilave edip kaynatın. Likörü ilave edip 5-10 dakika dinlendirin. Şeftalilerden birinin çekirdeğini çıkardıktan sonra haşlama suyundan 1 çay bardağı ile mikserleyin. Diğer haşlanmış şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp kuplara alın. Üzerine vanilyalı dondurma ilave edin. Şeftali sosunu üzerine gezdirin. Böğürtlen ve krem şanti ile süsleyip servis yapın.