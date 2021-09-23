Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi ve püf noktası
Giriş Tarihi: 24.9.2021 00:41

Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi ve püf noktası

Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba Peach Melba tarifi, malzeme listesi ve püf noktası

Fransız mutfağına ait Peşmelba tatlısı MasterChef’in bugünkü bölümünün ardından araştırma konusu haline geldi. Adını ana malzemesi olan şeftali ve sostan alan ve orijinal adı “Peach Melba” olan bu tatlı; Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler gibi sorularla inceleniyor. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, yapılışı, malzeme listesi ve püf noktası!

Şeftali, dondurma ve ahududu sosundan oluşan Peach Melba tatlısı Fransız mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünü izleyenlerin ilgi odağı oldu. Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler sorularıyla ele alınan bu tatlının yapılışı haberimizde. İşte MasterChef Peşmelba tarifi, malzeme listesi ve püf noktası ile yapılışına ilişkin detaylar.

PEŞMELBA TARİFİ PÜF NOKTASI

Şeftali pişirilen şerbetin daha parlak olması için içine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis kaselerini hazırladıktan sonra bir süre dondurucuda bekleterek dondurmaların kolay erimesini önleyebilirsiniz.

PEŞMELBA MALZEMELERİ

5 adet şeftali

1 tatlı kaşığı vanilya

Yarım su bardağı likör

250 gram vanilyalı dondurma

100 gram böğürtlen

1 su bardağı krem şanti

PEŞMELBA YAPILIŞI

Şeftalilerin kabuklarını soyup, bir tencereye dizin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Vanilya ilave edip kaynatın. Likörü ilave edip 5-10 dakika dinlendirin. Şeftalilerden birinin çekirdeğini çıkardıktan sonra haşlama suyundan 1 çay bardağı ile mikserleyin. Diğer haşlanmış şeftalilerin çekirdeklerini çıkarıp kuplara alın. Üzerine vanilyalı dondurma ilave edin. Şeftali sosunu üzerine gezdirin. Böğürtlen ve krem şanti ile süsleyip servis yapın.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2021 Eylül ayı PPK TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, düştü mü?
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
SİHA değil DİHA! Bu özelliği çok konuşulacak: Bayraktar DİHA için tarih belli oldu
MEB öğretmen ek ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi son dakika açıklandı! İşte 15 bin öğretmen atamasının detayları!
Son dakika: Rosier ile kıyaslanıyordu akşamki penaltı taraftarı çıldırttı! 'Eda Erdem ve Zehra Güneş bile...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Peşmelba nasıl yapılır, malzemeleri neler? MasterChef Peşmelba (Peach Melba) tarifi, malzeme listesi ve püf noktası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA