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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Plana sadık kalıp kazanacağız

YUNUS EMRE SEL
Plana sadık kalıp kazanacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, takımını Konyaspor maçına, “Oyun planımıza sadık kalırsak kayıpsız atlatırız” sözleriyle hazırladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maça büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maça çıkacaklarını özellikle vurguladı. Rakibin bu sezona çok iyi başladığının özellikle altını çizen Avcı şunları söyledi: "Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Zorluk derecesini belirleyecek olan ise aslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek, günün sonunda gülen taraf biz olacağız."

TRABZONSPOR ZİRVE AŞKIYLA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen ancak Abdulkadir Parmak ve Dorukhan'ı sakatlık nedeniyle kaybeden bordo-mavililerde, bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı devam eden Trondsen ve antrenmanda sakatlanan Koita da bugün forma giyemeyecek. İyileşen Djaniny ise yedek soyunacak. Fırtına, üç puan alması halinde zirveye kurulacak.

KOİTA YİNE SAKATLANDI
Trabzonspor'da sezon başından beri sakatlığı sebebiyle sadece 3 maçta forma giyebilen Fode Koita tekrar sakatlandı. Gineli futbolcunun çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilip, tedavisine başlandığı açıklandı. Bordo-mavili forvetin sahalara dönüşünün 4 haftayı bulması bekleniyor.

20
İki takım arasında daha önce oynanan 40 karşılaşmada Trabzonspor'un 20, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti var.

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