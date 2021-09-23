Plana sadık kalıp kazanacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde bugün Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maça büyük önem veriyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda zor bir maça çıkacaklarını özellikle vurguladı. Rakibin bu sezona çok iyi başladığının özellikle altını çizen Avcı şunları söyledi: "Hedeflerimiz için geçmemiz gerekençok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz.Zorluk derecesini belirleyecek olan iseaslında bizleriz. Oyun planımıza bağlı kalırsakbu zorlu süreçten kayıpsız geçerek hedeflerimizebir adım daha yaklaşırız. Maç maç gidersek,günün sonunda gülen taraf biz olacağız."
TRABZONSPOR ZİRVE AŞKIYLA Süper Lig'in 6'ncı haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın puan kaybettiğihaftada liderlik koltuğunu geri almak istiyor. Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen ancak Abdulkadir Parmak ve Dorukhan'ı sakatlık nedeniyle kaybeden bordo-mavililerde, bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı devam eden Trondsen ve antrenmanda sakatlanan Koita da bugün forma giyemeyecek. İyileşenDjaniny ise yedek soyunacak. Fırtına, üç puan alması halinde zirveye kurulacak.
KOİTA YİNESAKATLANDI
Trabzonspor'da sezon başından berisakatlığı sebebiyle sadece3 maçta forma giyebilenFode Koita tekrar sakatlandı.Gineli futbolcununçekilen MR'ında, sağ üstadalesinde ikinci dereceyaralanma tespit edilip,tedavisine başlandığıaçıklandı. Bordo-maviliforvetin sahalaradönüşünün 4 haftayıbulması bekleniyor.
20
İki takım arasında daha önce oynanan 40 karşılaşmada Trabzonspor'un 20, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti var.