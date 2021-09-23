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Giriş Tarihi: 23.9.2021 08:12 Son Güncelleme: 23.9.2021 08:12

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Resmi gazete aracılığı ile yayımlanan ilana göre 8-14 Eylül tarihlerinde alınan başvuruların ardından bugün Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları açıklamasının yapılacağı bildirilmişti. Öte yandan adaylar “Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt ararken öte yandan kura tarihini de merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, atama kurası ne zaman? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı atama takvimi ile bugün başvuru sonuçları adayların erişimine açılacak. Personel Bilgi Sistemi (PBS) bilgi sistemi üzerinden açıklanacak olan değerlendirmeler merakla beklenirken ardından ise adaylar yine takvimde yer alan tarihe göre kura sonuçlarını bekleyişe geçecek. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "2021 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PBS ekranı ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ve atama kura tarihi...

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ATAMA İLANI YAYINLANDI!

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

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BAŞVURULAR SONA ERDİ!

İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kurası ne zaman? 2021 Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
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